Umyj się bursztynem

Bursztyn już na dobre zadomowił się w świecie kosmetyków. Ceniony jest za właściwości energetyzujące, bakteriobójcze i antyoksydacyjne. Niedawno do marek dbających z jego pomocą o naszą skórę dołączył Amber Dust. Firma produkuje m.in. ręcznie robione mydła, które wyróżniają się nie tylko jakością, ale i niebanalnym wyglądem.

Amber Dust wykorzystuje zmikronizowany bursztyn, czyli pył bursztynowy. Dzięki swoim rozmiarom jest on w stanie przeniknąć przez warstwę rogową naskórka i działać bezpośrednio na żywe komórki. Prowadzi to do przyspieszenia regeneracji skóry i jej wygładzenia.

Produkty marki udowadniają, że mydła nie muszą wyglądać banalnie. Te przypominają prawdziwe bursztyny, zarówno nieregularnym kształtem, jak i kolorem (a właściwie kolorami, gdyż mamy do wyboru kolor naturalnego i białego bursztynu). Dzięki temu w łazience mogą odgrywać rolę niemalże dekoracji. Co więcej unikalnej, gdyż są ręcznie robione i każde wygląda inaczej.

Amber Dust proponuje nie tylko mydła, ale też peeling i masło do ciała. Ostatnie jest kompozycją maseł Shea i kakaowego połączonych m.in. z olejem makademii oraz oliwą z oliwek. Miks dopełnia pył bursztynowy, który sprzyja rewitalizacji zniszczonej i wysuszonej skóry ciała. W peelingu powyższe składniki wzbogacają złuszczające sól, cukier i zmikronizowany bursztyn.

Mydła i kosmetyki Amber Dust można kupić w sklepie internetowym marki pod adresem www.amberdust.pl. Na hasło AMBER można uzyskać 10% rabatu na wszystkie kosmetyki.